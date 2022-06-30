GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

Necati Erdem (54) yönetimindeki 60 KT 553 plakalı minibüs, Çamlıkaya köyünde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ve Yusuf Meriç Çetin (7) olay yerinde hayatını kaybetti, Çınar Erdem (7) ise yaralandı.

Yaralı çocuk, hastaneye götürüldü.

Araçta sıkışan cesetler, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, olay yerinde çalışmaları inceledi, ardından hastaneye gelerek vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Hatipoğlu, kazadan dolayı üzgün olduklarını vurgulayarak, "Elim bir trafik kazasında 4 vatandaşımızı kaybettik. Mevlam rahmet eylesin hepsine. İnşallah geride kalan yavrumuza sahip çıkacağız. Gereken her türlü gayreti göstereceğiz. Ailelerimize sabır diliyorum. Karı koca vefat etti, bir de misafirleri olan anne ve çocuk hayatını kaybetti." dedi.