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GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

30.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİNİN AÇIKLAMASI VE CENAZELERİN UÇURUMDAN ÇIKARILMASI EKLENDİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

Necati Erdem (54) yönetimindeki 60 KT 553 plakalı minibüs, Çamlıkaya köyünde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ve Yusuf Meriç Çetin (7) olay yerinde hayatını kaybetti, Çınar Erdem (7) ise yaralandı.

Yaralı çocuk, hastaneye götürüldü.

Araçta sıkışan cesetler, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, olay yerinde çalışmaları inceledi, ardından hastaneye gelerek vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Hatipoğlu, kazadan dolayı üzgün olduklarını vurgulayarak, "Elim bir trafik kazasında 4 vatandaşımızı kaybettik. Mevlam rahmet eylesin hepsine. İnşallah geride kalan yavrumuza sahip çıkacağız. Gereken her türlü gayreti göstereceğiz. Ailelerimize sabır diliyorum. Karı koca vefat etti, bir de misafirleri olan anne ve çocuk hayatını kaybetti." dedi.

GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

VALİNİN AÇIKLAMASI VE CENAZELERİN UÇURUMDAN ÇIKARILMASI EKLENDİ

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

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