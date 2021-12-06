GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkarken mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı

Uludağ'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan 3 amatör dağcıya ulaşıldı.

Bursa'nın Osmangazi sınırları içindeki Uludağ Küçük Zirve mevkisinde dün öğleden sonra kaybolan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk'e (49) ulaşmak için ekipler gece boyu yoğun çaba gösterdi.

Jandarmayı telefonla arayan ve izin almadan yürüyüş yapmak amacıyla zirveye doğru yürüdüklerini, içlerinden birinin ayağının burkulması sonucu dönüşe geçtiklerinde yoğun sis ve şiddetli rüzgardan yönlerini kaybettiklerini söyleyen 3 kişi için ilk olarak bölgeye Jandarma Arama Kurtarmaya (JAK) bağlı 5 personel ile 112 Acil Servis görevlisi yönlendirildi. Bölgede hava koşullarının kötü olmasından dolayı 9 JAK personeli daha görevlendirildi.

Arama kurtarma faaliyetine JAK dahil İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, ANDA Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) bünyesindeki toplam 71 kişi katıldı.

Ekipler, ihbarın ardından telefon sinyallerinden yerlerini belirledikleri amatör dağcılara 14 saatte ulaşıp tahliyeleri için çalışma başlattı.

Kurtarma operasyonunun yürütüldüğü bölgenin karla kaplandığı, fırtına ve soğuk havanın etkili olduğu öğrenildi.

Amatör dağcılara ulaşılması, jandarma kamerasıyla görüntülendi.

Uludağ Oteller Bölgesi'ne getirilen 3 kişiyi, yakınları karşıladı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda muayene edilen amatör dağcıların, daha sonra şehir merkezine götürüleceği belirtildi.

Bursa Vali Yakup Canbolat, kurtarma çalışmasıyla ilgili AA muhabirine, bu kişilere gerekli müdahalenin yapıldığını belirterek, "3 kişinin de sağlık durumları iyi. Herhangi bir sorunları gözükmüyor." dedi.

Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüşe çıkan 3 amatör dağcı Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk'ün Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında içlerinden birinin ayağının burkulması nedeniyle yürüyemediği için mahsur kalmış, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istemişlerdi. Telefon sinyallerinden bu kişilerin bulunduğu yeri belirleyen ekipler, kurtarma operasyonu başlatmıştı.