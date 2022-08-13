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GÜNCELLEME 2 - Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişiden 10'u kurtarıldı

13.08.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarmaya ait kurtarma helikopteri bölgeye ulaştı - Kastamonu Valisi Avni Çakır: - "Hayati tehlike yok. İrtibat kuruldu. Birazdan onları sepetli helikopter alacak inşallah" MAHSUR KALANLARDAN 10 KİŞİNİN KURTARILMASI EKLENDİ

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" katılımcıları arasında yer alan 17 kişiden 11'i, Valla Kanyonu'nda mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 10'u helikopterle kurtarıldı.

İlçede 11 Ağustos Perşembe günü başlayan festival kapsamında, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'na dün kanyon geçişi için giriş yapan 17 kişilik ekipten 11'i kanyondan çıkamadı.

Kanyonda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için Valilik koordinesinde çalışma başlatıldı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, festivalin devam ettiğini söyledi.

Kanyona giriş yapan 17 kişiden 6'sının kanyon geçişi konusunda profesyonel olduğuna işaret eden Yaşar, şunları aktardı:

"Dün vahşi cennet olarak nitelendirdiğimiz Valla Kanyonu'na 17 kişilik bir ekibimiz girdi. Geçen yıl Bozkurt'ta olan sel felaketi sonrası Valla Kanyonu'nun yapısının bozulduğu, içindeki devasa kayaların yerinin değiştiği tespit edildi. Profesyonel olarak bu işi yapan 6 arkadaşımız hem gönüllü olarak hem de kanyonun yapısını tespit etmek amacıyla yürüyüşe devam ediyorlar ama bu işi amatörce yapan yanlarında götürdükleri 11 arkadaşımızın kanyonda mahsur kaldığını haber aldık."

Bu kişilerin bulundukları yerden ilerleyemediklerinin Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşıldığını söyleyen Yaşar, "Bunun üzerine Sayın Valimizi aradım. Sayın Valimiz kurtarmayla ilgili çalışmayı başlattı." ifadesini kullandı.

- Jandarmaya ait kurtarma helikopteri bölgeye ulaştı

Vali Avni Çakır, jandarmaya ait kurtarma helikopterinin bölgeye ulaştığını ve kanyonda mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmalarına başladığını söyledi.

Kurtarma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını, mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Çakır, "Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Altı kişilik profesyonel grup davam ediyor. Amatörler gidemediler. Dik de olduğu için çıkamadılar. Hayati tehlike yok. İrtibat kuruldu. Birazdan onları sepetli helikopter alacak inşallah." dedi.

Mahsur kalanlardan 10 kişinin helikopterle alındığını ifade eden Çakır, kalan bir kişinin de sabah alınacağını ifade etti.

Helikopterin kapasitesi nedeniyle bir kişinin alınamadığı, kalan kişinin yanına iki jandarma personeli ile geceyi geçirmeleri için gerekli malzemelerin bırakıldığı öğrenildi.

GÜNCELLEME 2 - Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişiden 10'u kurtarıldı

- Jandarmaya ait kurtarma helikopteri bölgeye ulaştı - Kastamonu Valisi Avni Çakır: - "Hayati tehlike yok. İrtibat kuruldu. Birazdan onları sepetli helikopter alacak inşallah" MAHSUR KALANLARDAN 10 KİŞİNİN KURTARILMASI EKLENDİ

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Valla Kanyonu kurtarma

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