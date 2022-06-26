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GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

26.06.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev tahliye edildi, 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı AYRINTILAR VE MUHTARLA RÖPORTAJ EKLENDİ

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla Çaydamar Deresi taştı.

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

- Gökçebey

Gökçebey ilçesinde de Çay Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan Gaziler Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu caddeyi su bastı.

Harekete geçen AFAD ve Gökçebey Belediyesi ekipleri, bot yardımıyla bazı vatandaşların evlerinden çıkmasını sağladı.

Bölgede şu ana kadar 30 evin tahliye edildiği, 100'ün üzerindeki kişinin güvenli bölgeye taşındığı öğrenildi.

Su altındaki bölgede engelli ve yaşlı vatandaşların kurtarılma anları da kameraya yansıdı.

Vatandaşlardan bir bölümü yakınlarının evlerine giderken bir bölümü ise misafirhanede ağırlanıyor.

Filyos Çayı'nın yükselmesi nedeniyle ilçeye girişi sağlayan Gökçebey Köprüsü de tedbir amaçlı kapatıldı.

Su altında kalan bazı bağ ve bahçelerde de hasar oluştu.

Çay Mahallesi Muhtarı Yüksel Kahveci, gazetecilere, evlerin su içinde kaldığını belirterek, "Ekiplerden Allah razı olsun, hepsi buradaydı, canla başla çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı misafirhanemizde ağırlıyoruz, daha sonra hasar tespiti yapılacak." dedi.

GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

- Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev tahliye edildi, 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı AYRINTILAR VE MUHTARLA RÖPORTAJ EKLENDİ

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

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