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GÜNCELLEME 3 - Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

25.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tır sürücüsü gözaltına alındı KİMLİK BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde Kayseri yönüne giden Murat Yavuz (59) idaresindeki 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı 34 FDK 660 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Leyla Yavuz (58), Fatma Yavuz (34), Tarık Yavuz (36) ve Beril Su Yavuz (7) yaşamını yitirdi, Batın Kaan Yavuz (14) ise yaralandı.

Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tır sürücüsü H.D, gözaltına alındı.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

GÜNCELLEME 3 - Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

- Tır sürücüsü gözaltına alındı KİMLİK BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi öldü

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trafik kazası Malatya Akçadağ Tır Hafif ticari araç

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