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  4. GÜNCELLEME 4 - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 4 - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

11.06.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evler boşaltıldı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, kara ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi. Çevre ilçelerden gelen ekipler de söndürme çalışmasında yer aldı.

Yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgede incelemelerde bulundu. Ulutaş, "Belediye olarak çalışmalarda Orman Bölge Müdürlüğüne yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için önlemlerin alınmasıyla ilgili takibi yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Öte yandan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında 58 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

GÜNCELLEME 4 - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evler boşaltıldı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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