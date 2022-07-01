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GÜNCELLEME 4 - Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

01.07.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Yılmaz Doruk: - "Karayolları dağcılık ekiplerimiz ilgili bölgede çalışmalarını yapıyorlar. Bundan sonraki çalışmalarımız da buradan gelecek bilgiler neticesinde yürütülecektir" - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu: - "Gerekli bilgileri alınca kalan hafriyatın kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları yürüteceğiz. Bunun sebepleriyle ilgili de arkadaşlarımızla değerlendirme yapıp ileriye yönelik almamız gereken önlemler var ise almaya çalışacağız" YARALILAR VE YOLDAKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN SON DURUM EKLENDİ

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Kopmuş mevkisinde saat 07.45'te meydana gelen heyelan sonucu yamaçlardan kayan kaya kütleleri 4 tırın üzerine düştü.

AFAD, Karayolları, Emniyet, Jandarma, AKUT, itfaiye, Kızılay, Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tırlardan 2'sinin tamamen, 2'sinin ise kısmen zarar gördüğü olayda, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucu yol saat 13.45'te tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, bölgeye gelerek Vali Yılmaz Doruk ve diğer ilgililerle yolda incelemelerde bulundu.

Hopa Kaymakamlığında basına kapalı düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Vali Doruk ve Uraloğlu, toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yaptı.

- Yaralılar taburcu edildi

Vali Doruk, Hopa-Kemalpaşa arasındaki heyelan bölgesinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Afette 4 tırın zarar gördüğünü anımsatan Doruk, 1984 doğumlu Azerbaycan uyruklu tır şoförünün hayatını kaybettiğini, yaralanan Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu 2 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Doruk, yürütülen çalışmalar sonucu Hopa-Kemalpaşa yolunun, kuzey tarafından kontrollü olarak çift yönlü trafiğe açıldığını belirterek, "Yolun bir tarafında yüklü miktarda kayalar bulunuyor. Karayolları dağcılık ekiplerimiz ilgili bölgede çalışmalarını yapıyorlar. Bundan sonraki çalışmalarımız da buradan gelecek bilgiler neticesinde yürütülecektir." diye konuştu.

Vali Yılmaz Doruk, çalışmaların toplam 201 personel, 50 araç ve iş makinesiyle yürütüldüğünü aktardı.

Hayatını kaybeden tır şoförünün cenazesiyle ilgili konsoloslukla irtibat halinde olduklarını kaydeden Doruk, adli süreç tamamlanınca cenazenin ailesine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu da yaşanan afet sonrası Vali Yılmaz Doruk koordinesinde olaya hızlı şekilde müdahale edildiğini, ilk etapta acil işlerin yapıldığını söyledi.

Devamında yapılacak çalışmalara değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bir dağcı ekibimiz var. Arazide çalışma yapıyorlar. Onların vereceği rapora göre, yolun dağ tarafındaki şeridinin açılmasını planlayacağız. Burada birinci derecede önemli olan yeni bir risk ve tehlike oluşturmamaktır. Gerekli bilgileri alınca kalan hafriyatın kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları yürüteceğiz. Bunun sebepleriyle ilgili de arkadaşlarımızla değerlendirme yapıp ileriye yönelik almamız gereken önlemler var ise almaya çalışacağız."

GÜNCELLEME 4 - Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

- Vali Yılmaz Doruk: - "Karayolları dağcılık ekiplerimiz ilgili bölgede çalışmalarını yapıyorlar. Bundan sonraki çalışmalarımız da buradan gelecek bilgiler neticesinde yürütülecektir" - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu: - "Gerekli bilgileri al

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

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