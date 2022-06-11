GÜNCELLEME 4 - Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, Süleyman Altınyurt (38) idaresindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Minibüs sürücüsü Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 12 kişi ise yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, hastane morglarına götürüldü.

Dursunbey ve Kepsut ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar ise buradaki müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Ramazan Konak (52) ile Meryem Cebeş (42) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 10 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kamyon ile minibüs, vinç yardımıyla kaza yerinden alındı. Yolda bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıktıkları öğrenildi.

- Vali Hasan Şıldak kaza yerinde inceleme yaptı

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kazanın, Kepsut-Dursunbey kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldiğini belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Trafik ekiplerimiz ve jandarmamız gerekli incelemeleri yapıyor. Vatandaşlarımızın şu anda yanındayız. Bütün ihtiyaçları giderilecek, tüm tedbirler gözden geçirilecek. Burada trafik yönünden, yol yönünden bir hata varsa bunları da inceleyeceğiz. Tüm trafik timlerimiz, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerimiz görevinin başında. Şu an biz de hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla ilgileniyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."