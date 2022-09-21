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  4. GÜNCELLEME - Adana'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Adana'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

21.09.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ zanlılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10 kişinin ByLock kullandığı, mahrem yapılanmada görev aldığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı, ankesörlü hatlardan ardışık arandığı ve Bank Asya’da hesap artırımında bulunduğu belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüphelinin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

GÜNCELLEME - Adana'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

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