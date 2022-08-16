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  4. GÜNCELLEME - Adana'da 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

16.08.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle misafirliğe giden A.A. (7), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evin balkonundan zemine düştü.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜNCELLEME - Adana'da 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

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Adana Çukurova çocuk düşme

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