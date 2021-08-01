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  4. GÜNCELLEME - Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü

GÜNCELLEME - Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü

01.08.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü.

Topallı Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Gülsüm G. ve Ümmü Gülsüm P, soğan sermek için ahırın çatısına çıktı.

Kadınlar, soğanları kurutmak amacıyla sermeye çalıştıkları sırada çatının bir bölümü çöktü.

Ahırın içine düşerek yaralanan kadınlar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümmü Gülsüm G. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralı ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÜNCELLEME - Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan 2 kadından 1'i öldü

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu iki kadın yaralandı

Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu iki kadın yaralandı

Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu iki kadın yaralandı

Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu iki kadın yaralandı

Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu iki kadın yaralandı

Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu iki kadın yaralandı
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