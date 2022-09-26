YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME - Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda 28 kişi yakalandı

GÜNCELLEME - Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda 28 kişi yakalandı

26.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda aralarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö, eski başhekimi T.C.İ. ve eski başhekim yardımcısı K.M.Ö. ile doktorların da bulunduğu 28 zanlıyı şafak vakti eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili ihale ve doğrudan temin evrakları ve 3 kaşe bulundu.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

GÜNCELLEME - Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda 28 kişi yakalandı

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu: 28 gözaltı kararı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana rüşvet operasyon

Adana Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:35
İkindi
15:59
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazartesi

Nida Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.