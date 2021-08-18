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  4. GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

18.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ve yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı ileri sürülen 7 şüphelinin adresini tespit etti.

Ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu adreslere düzenledikleri operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Bazı polisler de sokak köşelerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNCELLEME - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
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Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ

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