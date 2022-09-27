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GÜNCELLEME - AFAD'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama:

27.09.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlgili kurumlarla yapılan görüşmelere göre hafif çaplı hasarlı yapılar olduğu iletilmiştir. Göle ilçesi Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde ihbarlar bulunmaktadır" - "112'den alınan bilgilere göre depremde 2 evin duvarı çökmüş, 3 kişi yaralanmıştır" DETAYLAR EKLENDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin ardından Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde hafif çaplı hasarlı yapılar bulunduğunu ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak en yakın yerleşim yerlerinin ilçenin Çullu, Küçük Altınbulak, Koyunlu, Kuytuca ve Esenyayla köyleri olduğu belirtildi.

Deprem sonrası biri 4 büyüklüğünde olmak üzere toplam 50 artçı sarsıntı yaşandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarla yapılan görüşmelere göre hafif çaplı hasarlı yapılar olduğu iletilmiştir. Göle ilçesi Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde ihbarlar bulunmaktadır. Erzurum AFAD İl Müdürlüğümüzden 2 ekip ve Kars AFAD İl Müdürlüğümüzden 1 ekip olay yerine yönlendirilmiştir. Van AFAD İl Müdürlüğümüz ise teyakkuz haline geçirilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Etkilenen bölgede oluşabilecek barınma ve beslenme ihtiyaçları için ilgili birimlerle koordineli olarak planlama yapılmaktadır."

- 2 evin duvarı çöktü, 3 kişi yaralandı

Depremin meydana geldiği bölgelerden 112 Acil Çağrı Merkezine toplamda 60 ihbar ulaştığı belirtilen açıklamada, "112'den alınan bilgilere göre depremde 2 evin duvarı çökmüş, 3 kişi yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.

Bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek üzere AFAD'dan 1 daire başkanı ile 2 personelin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılay tarafından 1 ikram aracı ile 9 personelin bölgede görevlendirildiği, olay bölgesine 500 bin TL acil yardım ödeneğinin aktarıldığı kaydedildi.

GÜNCELLEME - AFAD'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama:

- "İlgili kurumlarla yapılan görüşmelere göre hafif çaplı hasarlı yapılar olduğu iletilmiştir. Göle ilçesi Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde ihbarlar bulunmaktadır" - "112'den alınan bilgilere göre depremde 2 evin duvarı çökmüş, 3 kişi yaralanmıştır"

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ardahan Göle afad

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