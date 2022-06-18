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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

18.06.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı evleri su bastı, besihanedeki hayvanlar telef oldu - Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor DETAYLAR EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Ana ve ara yollarda trafik akışının aksadığı kentte, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, su baskını ihbarlarıyla çalışma başlattı.

İscehisar ilçesinde sağanak nedeniyle Karaağaç köyü ile Acem derelerinin taştığı bildirildi.

İscehisar Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çalışlar köyünde bazı evler ile besihaneleri su bastığı ve hayvanların telef olduğu belirtildi.

Bölgede mahsur kalanların AFAD İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerince kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, tarım arazilerin zarar gördüğü ifade edildi.

- Afyonkarahisar - Ankara kara yolu sular altında

Sağanak nedeniyle Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun İscehisar ilçesi Çalışlar köyü mevkisi sular altında kaldı.

Bölgeye İl AFAD Müdürlüğü, polis, sağlık, belediye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, kapanan yolun tek şeridinin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İhsaniye, Şuhut, Sandıklı ve Emirdağ ilçelerinde de sağanağın etkili olduğu belirtildi.

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

- Bazı evleri su bastı, besihanedeki hayvanlar telef oldu - Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor DETAYLAR EKLENDİ

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

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