GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyede

Süleyman K, dün Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun önünde hizmetli olarak çalışan Ramazan A'yı tabancayla öldürmüş, cinayetin ardından Işıklar beldesindeki Hürriyet Mahallesi'ne, eşinin çalıştırdığı köfteci dükkanına giderek, burada aynı tabancayla karısı Z.K. ile B.B'yi yaralamıştı.

Gazetecilerin "Cinayeti niçin işlediniz?" sorusunda Süleyman K, "Alnımın yazısıymış."diye cevap verdi. Adliye önündeki oğlu da Süleyman K'ye "Başını kaldır baba." diye seslendi.

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz