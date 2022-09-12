GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı, 4 yolcu yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke kesiminde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si bebek 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Hereke Tüneli çıkışında A.K. idaresindeki 51 BE 111 ve E.Y. yönetimindeki 21 AAZ 508 plakalı yolcu otobüsleri ile S.B'nin kullandığı 41 AIY 250 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan yolculardan V.D.O ve F.I. ile bebekler V.E. ve Y.E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan ve refüjdeki güvenli alanda bekletilen çok sayıda yolcu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle bölgeden alındı.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma yürütülüyor, Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlanmaya devam ediyor.
- Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaya devam ediyor YARALILAR VE SÜRÜCÜLERİN İSİMLERİ İLE DETAYLAR EKLENDİ
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