GÜNCELLEME - Ankara'da belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ekiplerimiz olay yerine zaman kaybetmeden intikal etmiş olup konu ile ilgili incelemeler tüm detaylarıyla ele alınacak şekilde derhal başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Sincan ilçesindeki kazada 24 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, BELEDİYE AÇIKLAMASI EKLENDİ

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