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GÜNCELLEME - Ankara'da belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

22.12.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sincan ilçesindeki kazada 24 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, BELEDİYE AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün köprü korkuluklarına çarpması sonucu 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsü, köprü korkuluklarına çarptı.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Otobüsün kaldırılması için itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ekiplerimiz olay yerine zaman kaybetmeden intikal etmiş olup konu ile ilgili incelemeler tüm detaylarıyla ele alınacak şekilde derhal başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÜNCELLEME - Ankara'da belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

- Sincan ilçesindeki kazada 24 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, BELEDİYE AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ankara'da belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

Ankara'da belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

Ankara'da belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

Ankara'da belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

Ankara'da belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

Ankara'da belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

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