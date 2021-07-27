GÜNCELLEME - Antalya'da kır düğünü yapılan alandaki ağacın devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

Antalya'da bir restoranın açık alanında gerçekleşen düğün sırasında alandaki ağaçlardan birinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında dün gerçekleştirilen düğün merasimi sırasında, alanın çevresinde bulunun yaklaşık 15 metrelik çam ağaçlarından biri misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden Mustafa Ölmez (44) kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan 9 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kır düğünü yapılan iş yerinin sahibi E.Y'yi gözaltına aldı.

Ölmez'in cenazesi aynı olayda yaralanan eşi Güldeniz Ölmez tarafından adli tıp morgundan alındı. Başı sargılı bir şekilde morga geldiği görülen Güldeniz Ölmez, cenaze alındığı sırada gözyaşı döktü.

Damadın kuzeni olduğu öğrenilen mimar Mustafa Ölmez'in cenazesinin yarın Aksu ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.