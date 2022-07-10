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GÜNCELLEME - Artvin'de otelde çıkan yangın söndürüldü

10.07.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

Arıklı Mahallesi'ndeki otelin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada dışarıda olan otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye, 112 Acil Servis, polis, jandarma ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ile Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri inşaat şantiyesindeki arazözler sevk edildi.

Çevredekilerin de desteğiyle söndürülen yangında otelde hasar oluştu.

Olay yerine gelen Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, çalışmaları takip etti.

Öte yandan yangın sırasında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi.

GÜNCELLEME - Artvin'de otelde çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Artvin'de otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

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