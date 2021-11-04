GÜNCELLEME - Asit tankerinin devrilmesi sonucu kapanan Bursa-Kütahya kara yolu ulaşıma açıldı

Asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu kapanan Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Domaniç-İnegöl kara yolunda, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki bor tesislerine sülfürik asit taşıyan tanker, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yanan tankerdeki asidin dökülmesi nedeniyle Domaniç-İnegöl kara yolu ekiplerce trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yola dökülen asidin üstünü kireçle kaplamasının ardından kara yolu kazadan yaklaşık 7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ
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