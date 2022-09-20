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GÜNCELLEME - Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

20.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerle ilgili herhangi bir olumsuz bir durum bulunmamaktadır" - Atatürk Üniversitesi: - "Yangın şehrimizin tüm ekiplerini üstün çabasıyla kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının olmayışıdır" YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI, VALİ OKAY MEMİŞ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Üniversite yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevlere, bölgeye çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, kontrol altına alındı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve ilgili kurum müdürleriyle olay yerine gelen Vali Okay Memiş, gelişmeleri takip etti.

- "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"

Vali Memiş, AA muhabirine, 112'ye gelen yangın ihbarı üzerine ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Tüm ekiplerin yangına müdahale ettiğini aktaran Memiş, şöyle konuştu:

"Yangının neden çıktığını bilmiyoruz ama önemli olan müdahale etmek. 112'ye gelen ihbardan sonra 6 dakika içerisinde bütün emniyet güçlerimiz, itfaiye, AFAD ekiplerimizle yangına müdahale etmeye başladık. Önce bir kaç araçla ama şu anda 22'den fazla araç var. Emniyetin TOMA'larından tutun da havalimanındaki itfaiye araçlarından, orman yangınlarına müdahale eden arazöze varıncaya kadar devletin bütün imkanlarını seferber ettik. İyi haber şu ki Allah'a şükür can kaybı yok. "

Vali Memiş, Rektör Çomaklı'nın başından beri olayı takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, "Burası ana bir yemekhane, aynı anda yaklaşık 2 bin öğrencinin yemek yiyebileceği bir yer. Öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerle ilgili herhangi bir olumsuz bir durum bulunmamaktadır." diye konuştu.

- Üniversiteden açıklama

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Henüz belirlenemeyen bir nedenle üniversitemiz yerleşkesinde yer alan yemekhanede çıkan yangın şehrimizin tüm ekiplerinin üstün çabasıyla kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının olmayışıdır."

GÜNCELLEME - Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

- Vali Okay Memiş: - "Öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerle ilgili herhangi bir olumsuz bir durum bulunmamaktadır" - Atatürk Üniversitesi: - "Yangın şehrimizin tüm ekiplerini üstün çabasıyla kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, he

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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