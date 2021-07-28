GÜNCELLEME - Aydın'da ölü bulunan 16 yaşındaki kız çocuğunun katil zanlısı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 gün önce kaybolan ve dün bir arsada cesedi bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen katil zanlısı tutuklandı, cenaze toprağa verildi.

Yağmur Tayhan'ı öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan N.C'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Didim Adliyesine getirildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

- Cenaze toprağa verildi

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından babaevine getirilen Tayhan'ın cenazesi, daha sonra Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada tabutun üzerine gelinlik bırakıldı.

Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken anne Ayşe ve baba Mehmet Tayhan'ı yakınları sakinleştirdi. Ölen çocuğun 12 yaşındaki kardeşi Veysel Yiğit de babasına sarılarak gözyaşı döktü.

Namazın ardından Tayhan'ın cenazesi, Denizköy Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrılmış, kızlarından bir daha haber alamayan ailenin, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kız çocuğunun cesedi, 27 Temmuz'da bir arsada bulunmuş, vücudunda çokça bıçak izi tespit edilmişti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince olayla ilgili özel ekip görevlendirilmiş, şüphelinin, çocuğun babasının dükkanının bitişiğindeki apartmanın üst katında oturan 53 yaşındaki N.C. olduğu belirlenmişti.

Yeni Mahalle'deki bir parkta olduğu saptanan zanlı gözaltına alınmıştı. Şüpheli, suçunu itiraf etmişti.