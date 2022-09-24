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GÜNCELLEME - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, 6 kişi öldü

24.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekipler tarafından 15 kişi kurtarıldı, kayıp bir kişi için arama çalışması sürüyor ÖLEN VE KURTARILAN KİŞİ SAYILARI GÜNCELLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı.

Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.

Ekiplerin, boğulma tehlikesi geçiren 15 kişiyi kurtararak karaya çıkardığı öğrenildi.

Bölgede arama çalışması yapan ekipler tarafından bulunan 6 kişinin cesedi ise kıyıya taşındı.

Kaybolduğu belirtilen bir kişinin aranmasına devam ediliyor.

GÜNCELLEME - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, 6 kişi öldü

- Ekipler tarafından 15 kişi kurtarıldı, kayıp bir kişi için arama çalışması sürüyor ÖLEN VE KURTARILAN KİŞİ SAYILARI GÜNCELLENDİ

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık bot

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