GÜNCELLEME - Bayram tatili için yola çıkanlar Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu

BOLU/DÜZCE (AA) - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Ankara yönündeki yoğunluk nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Yumrukaya kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun Düzce kesimindeki gişeler, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde de yoğunluk sürüyor.

Trafik kazaları ve araç arızaları dolayısıyla yoğunluğun daha da arttığı güzergahlarda araç kuyrukları daha da uzuyor. Yolda kontrollerini sıklaştıran Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı İHA ekipleri de Kaynaşlı mevkisinde dronla, şerit ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım normal seyrinde devam ederken, D-100 kara yolunun Bolu kesimi Ankara yönünde ise yoğunluk görülüyor.

Trafikteki araç yoğunluğu dron ile de görüntülendi.