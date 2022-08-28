GÜNCELLEME - Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 13 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına giren minibüsteki 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Bilecik'ten Sakarya istikametine seyreden Ahmet G. (54) idaresindeki 34 DMV 370 plakalı minibüs yoldan çıktı.
Yolun yaklaşık 5 metre aşağısında bulunan su kanalına girerek 140 metre ilerledikten sonra durabilen minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır, 10'u hafif şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce minibüsten çıkarılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüstekilerin Antalya'dan nişandan döndükleri, Kocaeli'ne gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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