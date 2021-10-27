YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. GÜNCELLEME - Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27.10.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ SAYISI VE İSİMLER EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Zorba yönetimindeki 06 FF 5212 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Dilektepe köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Muhammed Zorba, araçtakilerden Bildane Zorba ve Bilten Çeliker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Şeyda Zorba, Özgür Gültekin ve Aliyar Zorba ise Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki Aliyar Zorba sevk edildiği Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından Şeyda Zorba'nın Diyarbakır'a, Özgür Gültekin'in de Elazığ'a sevk edildiği öğrenildi.

GÜNCELLEME - Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ÖLÜ SAYISI VE İSİMLER EKLENDİ

Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
12:07
İkindi
15:01
Akşam
17:29
Yatsı
18:46

Bingöl Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Büyük Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.