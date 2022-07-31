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GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

31.07.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekipler, yangına 10 uçak ve 14 helikopterle havadan da müdahale ediyor DETAYLAR EKLENDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 8 su ikmal aracı, 16 itfaiye ve özel firma tankerleriyle müdahale ediyor.

Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edileceği öğrenildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı, bölgede incelemelerde bulundu.

GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

- Ekipler, yangına 10 uçak ve 14 helikopterle havadan da müdahale ediyor DETAYLAR EKLENDİ

Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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