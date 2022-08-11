GÜNCELLEME - Bursa'da fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3 işçiden biri öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kimyasal maddeden etkilenen 3 işçiden biri hayatını kaybetti.
İlçedeki bir gübre fabrikasında amonyak tankında çalışan işçilerden bazıları fenalaştı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de bölgeye geldi.
Sağlık ekipleri, kimyasal maddeden etkilenen Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Neyaman'ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
İşçilerden Muhammet Neyaman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İŞÇİLERDEN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ
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