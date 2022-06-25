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GÜNCELLEME - Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

25.06.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

Kastamonu'da Cide ve Şenpazar ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu, şiddetli yağış nedeniyle zarar gören geçici menfez köprülerin tamir edilmesiyle ulaşıma açıldı.

Cide ve Şenpazar ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Azdavay Derelitekke mevkisinde, Şehriban Çayı üzerinde bulunan ve yenisi yapılmak üzere bir süre önce yıkılan köprünün yerine ulaşım, menfezlerden oluşturulan geçici köprüyle sağlanıyordu.

Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çayın debisinin artması sonucu menfezler zarar gördü, yol ulaşıma kapandı. İki ilçeye ulaşım, tali yol olarak kullanılan Azdavay Sabuncu ve Valay köyleri üzerinden sağlandı.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, sürücüleri tali yola yönlendirdi. Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma yürüttü.

Öğle saatlerinde ulaşıma kapanan yol, yaklaşık 8 saatlik bir çalışmanın ardından geçici köprünün tamir edilmesiyle ulaşıma açıldı.

GÜNCELLEME - Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı

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