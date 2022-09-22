GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmasına helikopterle destek sağlandı.
Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasına başlandı.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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