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GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

22.09.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmasına helikopterle destek sağlandı.

Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasına başlandı.

GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

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yangın helikopter orman İtfaiye arazöz

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