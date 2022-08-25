GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen yolcu otobüsündeki 28 kişi yaralandı

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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