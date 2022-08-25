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GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen yolcu otobüsündeki 28 kişi yaralandı

25.08.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı.

Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.

Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen yolcu otobüsündeki 28 kişi yaralandı

YARALI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

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