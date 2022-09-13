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GÜNCELLEME - Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nazif Şen idaresindeki 20 LZ 645 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Etem Şen ile sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Arife Arabacı hayatını kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Nazif Şen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÜNCELLEME - Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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