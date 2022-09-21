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GÜNCELLEME - Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

21.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali Fuat Atik: - "İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır" VALİ ATİK'İN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Vali Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.

Vali Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "İlimiz Çardak ilçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

GÜNCELLEME - Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

- Vali Ali Fuat Atik: - "İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır" VALİ ATİK'İN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI EKLENDİ

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

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Çardak helikopter

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