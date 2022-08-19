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GÜNCELLEME - Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

19.08.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAYATINI KAYBEDENLER, YARALILARIN İSİMLERİ VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Kastamonu'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Eşen köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 3 otomobil ile bir minibüs çarpıştı.

Kazada, Şükrü Güler, Veli Özdemir ve Tuncel Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Adem Z, Ziya B, Nezahat G, Mustafa S, Mehmet K. ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüste bulunanlardan Suat Kıroğlu, kazayla ilgili gazetecilere, "Samsun'a gidiyorduk. Karşı şeritten uçarak üzerimize geldi. Önce bizim aracımıza çarptı, ardından arkadan gelen araçlara çarptı. Bize çarptıktan sonrasını biz göremedik. Ancak 300 metre ileride durabildik biz. Aracımız devrilmedi. Şansa el frenini çektik ve gelip burada durduk." dedi.

GÜNCELLEME - Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

HAYATINI KAYBEDENLER, YARALILARIN İSİMLERİ VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

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