GÜNCELLEME - Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası

Olayın üzerinden 24 saat geçmesi ve hiç kayıp ihbarı yapılmamasının yanı sıra ihbarı yapan kişinin yaşının küçük olması nedeniyle asılsız olabileceği değerlendirilerek, arama çalışmaları kayıp ihbarı gelene kadar durduruldu.

Sağanak nedeniyle ekipler, derenin sığ olduğu yerlerde ve köprü üstlerinde arama çalışması yaptı.

- İhbarın asılsız olduğu değerlendirilerek arama kurtarma çalışmaları durduruldu ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASININ DURDURULDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

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