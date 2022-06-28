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GÜNCELLEME - Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası

28.06.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhbarın asılsız olduğu değerlendirilerek arama kurtarma çalışmaları durduruldu ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASININ DURDURULDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi hakkındaki ihbarın asılsız olduğu değerlendirilerek arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

Merkezde bulunan Asar Deresi'ne iki kişinin düştüğünü iddia eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, DAKE (Düzce Arama Kurtarma), Jandarma ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şahısların dereye düştüğü öne sürülen bölge ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Sağanak nedeniyle ekipler, derenin sığ olduğu yerlerde ve köprü üstlerinde arama çalışması yaptı.

Olayın üzerinden 24 saat geçmesi ve hiç kayıp ihbarı yapılmamasının yanı sıra ihbarı yapan kişinin yaşının küçük olması nedeniyle asılsız olabileceği değerlendirilerek, arama çalışmaları kayıp ihbarı gelene kadar durduruldu.

GÜNCELLEME - Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası

- İhbarın asılsız olduğu değerlendirilerek arama kurtarma çalışmaları durduruldu ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASININ DURDURULDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

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