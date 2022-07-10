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GÜNCELLEME - Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLMESİ EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Şaban Albayrak idaresindeki 07 DR 831 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde önünde ilerleyen Turgay Kahraman yönetimindeki 81 EK 045 plakalı oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şaheste (85), Fatma, Zeyra ve Döndü Albayrak yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kalp masajıyla hayata döndürülen Şaheste Albayrak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜNCELLEME - Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLMESİ EKLENDİ

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

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anadolu otoyolu ölü oto kurtarıcı yaralı

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