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GÜNCELLEME - Elazığ'da Japon turistin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yakalanan bir kişi tutuklandı

13.09.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ YAKALANMASI VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Japon uyruklu turistin kamp yaptığı alanda yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Shogan Kameda (45), Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde kamp yaptığı alanda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Shogan'ın tedavisi sürüyor.

Shogan, hastane odasında AA muhabirine, 12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktığını, Türkiye turu kapsamında Muş'un ardından Elazığ'a geldiğini söyledi.

Kamp yaptığı alanda dişini fırçalarken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirten Shogan, "Çay bahçesi vardı. Orada oturdum. Sahibinden de izin aldım, sonra kahvaltı yaptım. Diş fırçalarken biri bana bakıyordu. Neden uzun süre bana baktığını ve neden kızdığını sordum. Cevap verdi ama ne dediğini anlayamadım. O sırada çıkardığı bıçakla bana saldırdı." dedi.

Shogan, olayla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin kendisine bazı fotoğraflar gösterdiğini, fotoğraftan saldırganı teşhis ettiğini dile getirdi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla D.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNCELLEME - Elazığ'da Japon turistin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili yakalanan bir kişi tutuklandı

ZANLININ YAKALANMASI VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı
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