YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. GÜNCELLEME - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

GÜNCELLEME - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

09.09.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp balıkçının bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi DETAYLAR VE ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölü'ndeki balıkçı teknesi, eski feribot iskelesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Teknedeki Yaşar Zariç (56) ve Arif Özel (26) tekneyle suya gömüldü. Özel, yüzerek bir alabalık tesisinin kafesine çıkarak kurtuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına İl Emniyet ve AFAD dalgıç ekipleri de destek verdi.

Zariç'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başlayacağı belirtildi.

GÜNCELLEME - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

- Kayıp balıkçının bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi DETAYLAR VE ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:28
Sabah
05:52
Öğle
12:26
İkindi
16:00
Akşam
18:49
Yatsı
20:08
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.