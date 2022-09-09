GÜNCELLEME - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına İl Emniyet ve AFAD dalgıç ekipleri de destek verdi.

- Kayıp balıkçının bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi DETAYLAR VE ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

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