GÜNCELLEME - Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmadığı kentte Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerdeki tedbirlerini sürdürüyor.

AĞRI'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz