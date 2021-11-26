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GÜNCELLEME - Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

26.11.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AĞRI'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da dün başlayan kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezindeki binaların ve araçların üzerini kaplayan kar günün ağarmasıyla eridi.

Kar yağışının etkili olduğu Palandöken Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmadığı kentte Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerdeki tedbirlerini sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı yüzünden bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İl merkezini tamamen kaplayan karın kalınlığı 12 santimetreye ulaştı.

- Kars

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının kent merkezinde 10 santimetreye, Sarıkamış ilçesinde 15 santimetreye, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 20 santimetreye ulaştığı ilde Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Yağışla beyaza bürünen kentteki tarihi yapıların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Kent sakinleri, sabah saatlerinde arabalarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Binaların çatılarında buz sakıtlarının oluştuğu Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanmasıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

- Ağrı

Ağrı'da aralıklarla etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı yüzünden karla kaplanan Ağrı-Erzurum, Ağrı-Van ve Ağrı-İran kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kenti beyaza bürüyen kar, ortaya güzel manzaralar çıkardı.

GÜNCELLEME - Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

AĞRI'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

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