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GÜNCELLEME - FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

19.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli operasyonda 21 kişi yakalandı YENİ GÖZALTILAR EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, biri emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, hakkında gözaltı kararı verilenlerden 21'i yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNCELLEME - FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

- Ankara merkezli operasyonda 21 kişi yakalandı YENİ GÖZALTILAR EKLENDİ

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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fetö ankara cumhuriyet başsavcılığı

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