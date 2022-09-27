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  4. GÜNCELLEME - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

27.09.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLILARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kız çocuğuna ait ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.A, M.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şahinbey ilçesindeki bir adreste dün akşam yapılan aramada, derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen, 3 yaşında olduğu değerlendirilen ve ilk incelemesinde darp izlerine rastlanan kız çocuğu cesedine ulaşılmıştı.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

ZANLILARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu

Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu

Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı

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Gözaltı Gaziantep Adliye zanlı

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