GÜNCELLEME - Gaziantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü

Kazan dairesinde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 araç ve 15 personelle yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

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