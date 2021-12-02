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GÜNCELLEME - Gaziantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü

02.12.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pencereden atlayan müdür yardımcısı ile dumandan etkilenen öğretmen ve öğrenci hastaneye kaldırıldı DETAY EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Gaziler Caddesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'ndan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 araç ve 15 personelle yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Pencereden dışarı atladığı sırada yaralanan müdür yardımcısı ile dumandan etkilendiği belirtilen öğretmen ve öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vali Yardımcısı Muhammet Önder ile Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç okulda incelemede bulundu.

Kazan dairesinde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü

- Pencereden atlayan müdür yardımcısı ile dumandan etkilenen öğretmen ve öğrenci hastaneye kaldırıldı DETAY EKLENDİ

Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te okuldaki yangında dumandan etkilenen bir öğretmen hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te okulda çıkan yangın söndürüldü

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