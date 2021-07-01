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GÜNCELLEME - Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

01.07.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 45 hasta başka hastanelere sevk edildi - Kontrol altına alınan yangın nedeniyle oluşan dumanın tahliyesi gerçekleştiriliyor - Hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük: - "Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi bir ateşle temas yok" DETAYLAR EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin, dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.

- "Tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık"

Hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre MR teknik odasında elektrik kontağından yangın çıktığını ifade etti.

Alevlerin hemen üst kısmında havalandırma sisteminin bulunduğunu anlatan Ük, "Buradan içeriye duman basmaya başlayınca tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık. Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi bir ateşle temas yok." dedi.

112 Acil Servis ekiplerine teşekkür eden Ük, hastanedeki tüm hastaların yaklaşık yarım saatte tahliye edildiğini belirterek, "Şu an için devam eden bir yangın yok. Duman tahliyesi sürüyor. Zaten hasta temaslı olabilecek bir yerde çıkmadı yangın. Arka taraftaki teknik bölümde çıkmıştı. O yüzden hastalarımızın durumu iyi." ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

- Dumandan etkilenen 45 hasta başka hastanelere sevk edildi - Kontrol altına alınan yangın nedeniyle oluşan dumanın tahliyesi gerçekleştiriliyor - Hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük: - "Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi bir at

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını
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