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GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

02.09.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gavur Höyüğü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- Yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hatay Hassa orman yangını

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