GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gavur Höyüğü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- Yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz