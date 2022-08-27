YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME - Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı

27.08.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır, 40 kişi yaralandı.

İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JET 99 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

GÜNCELLEME - Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı

YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatay Dörtyol yolcu otobüsü kaza

Hatay Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:41
İkindi
16:20
Akşam
19:16
Yatsı
20:34
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.