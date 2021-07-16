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  4. GÜNCELLEME - Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

16.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bölgeye yönlendirilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre illerden çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Gece karadan yapılan söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek veriyor. Ekipler kara çalışmasının mümkün olmadığı alanlarda uçak ve helikopterle havadan müdahaleyi sürdürüyor.

Rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde sarp araziye yayılan alevlere, karadan müdahale için iş makineleriyle yol açılıyor.

Dün akşam Hassa ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede yayılmıştı.

GÜNCELLEME - Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

DETAYLAR EKLENDİ

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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