ERZİNCAN (AA) - Sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu çift yönlü kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı. Etkili olan yağışın ardından iki kentin ulaşımının sağlandığı kara yolunun Erzincan'daki Sakaltutan tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi. Kara yolunun 25. kilometresinde yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, su ile sürüklenerek yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye gitti. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kara yolunda çift yönlü yaklaşık 3'er kilometrelik araç kuyruğuna neden olan heyelan, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

GÜNCELLEME - Heyelan dolayısıyla kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

- Kara yolunda çift yönlü yaklaşık 3'er kilometrelik araç kuyruğuna neden olan heyelan, AA ekibince drone ile görüntülendi - Karayolları ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı