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GÜNCELLEME - Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

09.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi CENAZELERİN DEFNİ EKLENDİ

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden amca ve yeğeninin cenazesi toprağa verildi.

Mehmet Kara (43) idaresindeki 32 PP 128 plakalı konteyner yüklü tır, Dinar-Keçiborlu kara yolu Kozluca köyü mevkisinde aynı istikamete seyir halindeki A.A.K'nin kullandığı 15 NH 375 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Kara ile Betül Kara'nın (16) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, tırların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Sürücü Kara'nın cenazesi Yalvaç ilçesi, yeğeni Betül Kara'nın cenazesi ise Isparta merkezdeki Işıkkent Mahallesi'nde toprağa verildi.

Betül Kara'nın bir süre önce İzmir'de yaşayan akrabalarının yanına gittiği, amcası ile Isparta'ya dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

GÜNCELLEME - Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

- Amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi CENAZELERİN DEFNİ EKLENDİ

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Dinar Isparta cenaze

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