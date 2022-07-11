GÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Araçtakilerin arkadaş olduğu ve Erdek'teki tatillerine Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

- Yaşamını yitiren 3 gencin cenazeleri Susurluk ilçesinde defnedildi CENAZE TÖRENİ BİLGİSİ EKLENDİ

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